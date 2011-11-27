Путін порадив деяким країнам не витрачати гроші на вітер

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що деякі країни хочуть вплинути на результати виборів до Державної думи і Президента Росії, проте у них нічого не вийде.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні, виступаючи на з`їзді партії «Єдина Росія».

«Ми знаємо, на жаль, в ці дні – напередодні виборів до Державної думи, Президента Росії – представники деяких іноземних держав збирають тих, кому вони платять гроші, так званих грантоодержувачів, проводять з ними інструктажі, налаштовують їх на відповідну «роботу» для того, щоб вплинути самим, зрештою, на перебіг виборчої кампанії в нашій країні», - сказав В.ПУТІН.

Він заявив, що це «даремна праця» і «гроші на вітер».

На його думку, керівники цих країн має краще спрямувати ці гроші на погашення свого державного боргу, а не на проведення неефективної витратної зовнішньої політики.

«Навпаки, хай краще наші зарубіжні колеги, партнери об`єднуються разом із нами, об`єднують свої зусилля в боротьбі з сучасними викликами і загрозами. А їх в сучасному світі дуже багато», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, зараз відбувається серйозна трансформація глобальної економіки, складаються нові центри геополітичного впливу. Саме тому Росія пропонує свій інтеграційний проект - створення вже найближчим часом Євразійського союзу, сказав він.

«Новий проект – Євразійський союз – цілком відповідає вимогам сьогоднішнього дня з новими можливостями для громадян, для бізнесу, для торгівлі та для інвестицій, для співпраці у сфері культури, науки, освіти, з твердими гарантіями стабільності, спокою на величезному євразійському просторі», - сказав він.

В.ПУТІН заявив, що Росія і далі проводитимемо активну зовнішню політику, відстоюватиме свої інтереси, братиме участь у вирішенні глобальних проблем, створенні більш справедливої політичної і економічної системи світоустрою.

«Ми відкриті для партнерства і діалогу зі всіма нашими друзями, зі всіма країнами. Проте діалог можливий, зрозуміло, з Росією лише на рівних. Ми не хочемо, щоб нам хтось нав`язував моделі і визначав за нас вибір нашої поведінки. Всі наші зарубіжні партнери мусять зрозуміти: Росія – демократична країна, це надійний партнер, передбачуваний партнер, з нею можна і потрібно домовлятися, але їй нічого не можна нав`язати ззовні», - заявив він.

Окрім цього, В.ПУТІН зазначив, що за 5-10 років необхідно вивести на новий рівень російську армію.

«Це буде непросто, але ми зобов`язані це зробити, якщо хочемо захистити гідність країни, якщо хочемо захистити наш суверенітет, самостійність, захистити громадян Росії», - сказав він.