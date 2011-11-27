Біля СІЗО влаштували феєрверк

Під стінами Лук’нівського СІЗО на честь дня народження екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО її прихильники влаштували невеликий феєрверк.

Як передає кореспондент УНІАН, залпи феєрверку лунали з протилежного боку від входу до СІЗО.

Наразі мітинг під стінами слідчого ізолятора триває.

З привітальними словами на адресу Ю.ТИМОШЕНКО виступили: політик Олександра КУЖЕЛЬ, лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК, письменник Василь ШКЛЯР та інші.

Крім того, екс-прем’єра вже привітали багато артистів, серед яких Марічка БУРМАКА, гурт «От вінта» та інші музиканти.

Коли стало смеркати, прихильники перед входом до СІЗО зі свічок виклали серце. Частину квітів, які прихильники Ю.ТИМОШЕНКО принесли з собою в рамках акції «Квітка для Юлі», учасники мітингу кидали за паркан безпосередньо на територію ізолятора.

Організатори акцї роздають учасникам чай, аби люди зігрілися.