Опозиція збирається формувати єдиний список на вибори

Комітет опору диктатурі створив робочу групу з формування єдиного списку кандидатів від опозиції, які обиратимуться у мажоритарних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив лідер партії «Фронт Змін», народний депутат від фракції НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Це знакове рішення для нас, і це означає наступне: вибори у 2012 році проходитимуть у форматі «кандидат від влади - кандидат від опозиції», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, ті політичні сили, які не працюватимуть в такому форматі разом з КОД, автоматично працюватимуть з партією влади та Адміністрацією Президента.

Крім того, додав А.ЯЦЕНЮК, робоча група працюватиме над формуванням спільної ідеологічної платформи партій, що входять до Комітету опори диктатурі.

«Ми не просто маємо отримати 226 голосів, які не підконтрольні Президенту ЯНУКОВИЧУ, а і визначення того, що ми зробимо для українських виборців після парламентських перегонів», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК запевнив, що жодного розколу опозиції не буде, й вона переможе на виборах 2012 року.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, коли можна очікувати на перші результати роботи групи, зокрема хоча б попереднього виборчого списку, А.ЯЦЕНЮК зауважив, що не раніше лютого 2012 року. За його словами, це мають бути ті кандидати від опозиції, які стовідсотково виграють вибори в мажоритарних округах, але у парламенті не зрадять і не перейдуть під контроль партії влади.