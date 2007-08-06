Чорновіл не впевнений, що регіонали завтра порадують Мороза

Представник Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ не впевнений, що депутати від фракції Партії регіонів прийдуть завтра на позачергове депутатське засідання у Верховній Раді України.

Про це сам Т.ЧОРНОВІЛ повідомив інтернет-виданню 4POST. За його словами, існує проблема із правовим статусом цього заходу: «йому можна надати, наприклад, статус зборів учасників коаліції, але аж ніяк - статус сесії».

Т.ЧОРНОВІЛ вважає, що провести позачергову сесію можна було лише до того моменту, доки депутатам від партій БЮТ та НУ не видали на руки трудові книжки із записом про звільнення. «Я вважаю, що це була страшенна помилка спікера Мороза - дати «добро» на цю видачу. Можливо, вони йому надокучили, й він хотів якомога швидше позбутися цих депутатів. Але це поставило хрест на нормальній роботі Ради», - сказав політик.

При цьому він нагадав, що, згідно з відповідним рішенням Конституційного суду, сесії Верховної Ради будуть нелегітимні, якщо в парламенті працює менш як 300 депутатів.

Водночас, Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що сьогодні Партія регіонів ще обговорює свою офіційну позицію з даного питання.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня О.МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання. 30 липня заступник керівника фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявив, що фракція Партії регіонів 31 липня не братиме участь в позачерговій сесії, і вона не відбудеться.

Пізніше 30 липня було повідомлено, що керівники фракцій визнали за доцільне перенести засідання позачергової сесії Верховної Ради України V скликання.

31 липня О.МОРОЗ видав розпорядження, за яким позачергова сесія Верховної Ради України п‘ятого скликання була перенесена на 7-10 серпня 2007 року.

2 серпня телеканал "1+1" повідомив, що О.МОРОЗ і прем`єр-міністр України, голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обговорили питання проведення позачергової сесії. За словами О.МОРОЗА, фракція Партії регіонів погодилася взяти участь у позачерговій сесії парламенту, призначеній на 7-10 серпня.