МЗС чекає, що Угоду про асоціацію парафують 19 грудня

У Міністерстві закордонних справ України очікують парафування Угоди про асоціацію з ЄС на саміті Україна-ЄС 19 грудня.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це йдеться в заяві МЗС з нагоди ухвалення Рекомендацій Європейського Парламенту Раді ЄС, Європейській Комісії та Європейській службі зовнішньої діяльності щодо Угоди про асоціацією між Україною та ЄС.

«МЗС України повністю поділяє позицію Європарламенту щодо важливості швидкого парафування цієї угоди. Очікуємо на формалізацію рішення про завершення переговорів на найвищому рівні у рамках саміту Україна-ЄС 19 грудня цього року у Києві», - зазначається в заяві.

МЗС також відзначає заклик Європарламенту до підписання Угоди про асоціацію протягом І півріччя 2012 року та забезпечення подання до кінця 2012 року Європейському парламенту та національним парламентам держав-членів ЄС усіх документів, що стосуються процесу ратифікації Угоди. «Вважаємо, що це підтримає наявну динаміку в підготовці Угоди і дозволить якнайскоріше розпочати її практичну імплементацію», - наголошується в заяві.

МЗС вітає ухвалення Рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Європейській Комісії та Європейській службі зовнішньої діяльності щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 1 грудня у рамках сесії Європарламенту в Брюсселі.

«Ми вдячні за підтримку з боку Європейського Парламенту євроінтеграційних прагнень нашої держави та за визнання Європарламентом того, що Україна є європейською державою і, відповідно до статті 49 Договору про ЄС, може подати заявку на членство в ЄС»,- зазначається в заяві. В МЗС України сподіваються, що цей обнадійливий сигнал буде врахований як в інших інституціях ЄС, так і на рівні країн-членів Європейського Союзу.

МЗС України також вітає рекомендації Європарламенту в частині запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС, а також позитивних наслідків укладення Угоди про асоціацію для зміцнення торговельно-економічних та інвестиційних контактів. «Розраховуємо, що ця підтримка, яку висловив Європарламент, невдовзі перетвориться у конкретний результат на шляху до свободи руху українських громадян країнами ЄС та поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС»,- йдеться в заяві.

Разом з тим, в МЗС наголошують, що в Україні з розумінням сприймають увагу зі сторони Європарламенту до процесів реалізації політичних та соціально-економічних реформ, зміцнення демократії і фундаментальних свобод, забезпечення верховенства права в нашій державі.

«У цьому контексті реалізація положень Угоди про Асоціацію з ЄС сприятиме досягненню пріоритетів розвитку України як європейської держави, яка прагне відповідати критеріям майбутнього членства в ЄС»,- наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, Європарламент схвалив доповідь щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій стосовно угоди про асоціацію з Україною.

ЄП рекомендував цим інституціям визнати прагнення України стати членом ЄС за умови відповідності критеріям демократії та допомогти Україні у проведенні реформування Конституції та виборчого законодавства. Депутати закликали українську владу надати можливість колишньому прем’єр-міністру України Ю.ТИМОШЕНКО та іншим опозиційним лідерам використати їхнє право на повноцінну участь у політичних процесах, “як зараз, так і під час наступних виборів в Україні”.

Європарламент виступив за парафування угоди про асоціацію з Україною в цьому році та її підписання – в наступному. Водночас ЄП закликав передбачити механізми призупинення дії угоди про асоціацію між Україною та ЄС у випадку порушень Києвом демократичних принципів.

Європарламент також виступив за активну роботу зі встановлення безвізового режиму з Україною.

Крім того, євродепутати хочуть посилити співпрацю з Україною в енергетичній галузі й виступили за надання Києву допомоги у «газових» переговорах з Москвою.

Також ЄП закликав українську владу продовжити реалізацію політичних та економічних реформ.