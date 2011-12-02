Платіні назвав Януковича самогубцею

Напередодні жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу, яка відбудеться сьогодні в Києві, президент України Віктор Янукович розкрив деякі подробиці підготовки до цього турніру, пише MIGsport.com з посиланням на інтерв'ю ізраїльській газеті "Гаарец".



Янукович розповів, що навесні 2010 року до нього звернулися соратники з його найближчого оточення і порадили зателефонувати Мішелю Платіні і повідомити, що Україна відмовляється від проведення турніру: на той момент в дію ввели тільки стадіон у Донецьку, решта стадіон та інфраструктури - дороги, аеропорти, готелі - не були готові до Євро.



Віктор Янукович в інтерв'ю розповів, що в ніч перед вирішальним розмовою з Платіні, він спав менше двох годин. Все намагався зрозуміти: авантюра або прорахований ризик?



Бесіда президента країни та УЄФА тривала п'ять годин. За словами Януковича, чотири години говорив Платіні, намагаючись переконати співрозмовника в тому, що Україна не має шансів встигнути вчасно. І годину говорив Янукович: він переконував Платіні в тому, що країна встигне усунути недоліки.



Янукович зізнається, що на якомусь етапі Платіні назвав його самогубцею, який не має ні найменшого шансу на успіх. Але після глава УЄФА вирішив піти назустріч Україні.



І, пишається президент України, не прогадав. Цієї весни, приїхавши в Україну і здійснивши ряд інспекційних поїздок, Платіні зізнався, що все це фантастика, і що він відмовляється вірити своїм очам.