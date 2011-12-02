У Львові "Свобода", чорнобильці й афганці зустрінуть Азарова

У Львові представники ВО „Свобода”, ряду громадських і молодіжних організацій області, а також чорнобильці та афганці проведуть під час завтрашнього візиту до міста прем‘єр-міністра Миколи АЗАРОВА масові акції протесту з вимогою відставки уряду.

Про це повідомила в коментарі УНІАН голова Львівської обласної організації ВО „Свобода” Ірина СЕХ.

«Свобода» зустріне АЗАРОВА акціями протесту. Це буде не тільки «свободівська» акція - це буде спільний протест нашої політичної сили та багатьох громадських організацій, зокрема, чорнобильців, афганців, студентів та інших. Також до нас приєднаються медики, вчителі, матері, багатодітні родини, селяни, фермери та всі, хто вважає, що уряд зневажає їх права”, - наголосила І.СЕХ.

Вона також зазначила, що учасники акції спробують передати прем’єрові свої вимоги, принаймні оприлюднять їх під час вуличної акції, якщо не вдасться передати особисто.

„Це і вимоги щодо виконання соціальних гарантій чорнобильців та ветеранів, протест проти пенсійної реформи, проти приватизації селянської землі. Ми нагадаємо главі уряду, що на зарплату працівникам бюджетної сфери Львівщини бракує 80 млн. грн. – тобто лікарі, вчителі, бібліотекарі залишаться на новорічні свята без зарплати. Зрештою, ми заявимо про свою вимогу відставки уряду АЗАРОВА», - заявила лідер обласних „свободівців”.

За її словами, М.АЗАРОВ як прем’єр-міністр відповідальний не лише за провали уряду, а й за свідому урядову політику наступу на соціальні права українців, податковий тиск на дрібний бізнес, зневажання прав громадян, економічну війну проти народу.