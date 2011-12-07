Регіонал підозрює чорнобильців у дурості та жадібності

Народний депутат України, лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ називає дурістю заяви луганських чорнобильців із приводу непідписання Євросоюзом з Україною Договору про асоціацію.

Про це він сказав УНІАН, коментуючи звернення луганських чорнобильців до послів Франції, Німеччини, США, Австрії, Польщі, Бельгії, Чехії, Швейцарії і глави Представництва ЄС в Україні, в якому вони заявили, що Україна не гідна бути в Євросоюзі.

За словами лідера фракції ПР, «це - дурість. Це вже суто хтось провокує на політичні ситуації. Тут одне не стосується іншого абсолютно».

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що вирішення економічних проблем «не має перекладатися в політичну площину».

«Якщо ми переведемо в політичну складову, то, як правило, економіка починає рушитися, не працює і результати не досягаються», - наголосив він.

На думку голови фракції ПР: «Шлях, яким штовхають йти цих людей – це неправильний шлях, це шлях дурний і він приведе лише в безвихідь».

Він зазначив, що є серйозна проблема з виплатами чорнобильців; поточні виплати здійснюються, але зараз багато рішень суда, які неможливо виконати, оскільки в державному бюджеті немає таких фінансів.

О.ЄФРЕМОВ наголосив: «Люди відстоюють свої права, але якщо піти цим шляхом, то треба думати далі, оскільки є ще діти війни, інші пільгові категорії, які теж зажадають 100% забезпечення. А це 160 млрд. грн., яких у державному бюджеті немає».

Лідер фракції Партії регіонів зазначив, що уряд «серйозно» підвищує пенсії чорнобильцям.

Він вважає, що акції чорнобильців, виходячи з українського законодавства, мають під собою підстави, але водночас додає, що «є й ті, які захочуть заробити політичні дивіденди на цьому».

«Є ті, які, користуючись ситуацією, вибили собі по 30 тис. і вище», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ сказав, що проблеми чорнобильців, які, зокрема, голодують, потрібно вирішувати з кожним окремо. «Тут треба розбиратися по кожній людині», - сказав він.

При цьому О.ЄФРЕМОВ зазначив, що у нього були зустрічі з чорнобильцями. «З багатьох питань ми домовилися, і те, що на сьогоднішній день не ухвалено закон (йдеться про закон, яким пропонувалося ліквідувати низку пільг чорнобильцям та іншим соціально незахищеним категоріям населення – УНІАН) - це рішення Партії регіонів і прохання до Кабінету міністрів України повернутися до цього питання», - сказав він.

Нагадаємо, 5 грудня луганські чорнобильці звернулися до послів Франції, Німеччини, США, Австрії, Польщі, Бельгії, Чехії, Швейцарії і до глави Представництва ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ.

«У зв`язку з тим, що Україна вже не є демократичною країною, в ній не дотримуються права людини, просимо Вас, пане посол, щоб Ви донесли до свого уряду про те беззаконня, яке твориться в Україні, довели до відома Вашого уряду про те, що ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи вважають, що Україна не гідна бути в Євросоюзі, що не можна підписувати договір про асоціацію України і Євросоюзу», - говориться, серед іншого, у зверненні.

У зверненні чорнобильці наводять аналіз ситуації з їхніми пенсіями і виконанням рішень судів, звертаючи увагу на те, що, на їхню думку, зараз у країні почалася справжня інформаційна війна, спрямована проти ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. «Нас звинувачують в тому, що ми не справжні ліквідатори, посвідчення у нас куплені, тим самим дискредитують нас перед населенням країни. Деякі народні депутати від Партії регіонів у парламенті пообіцяли порушити кримінальні справи стосовно інвалідів-чорнобильців, які одержують свої пенсії за рішеннями судів, що викликає наше глибоке обурення», - говориться у зверненні.

Чорнобильці висловлюють надію, що посли та їхні країни зможуть вплинути на керівництво нашої країни у відновленні демократії, дотриманні прав і свобод людини в ній.