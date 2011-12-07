Литвин замахнувся на нову модель устрою України

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН виступає за нову модель адміністративно-територіального устрою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції у Житомирі.

За його словами, «Україні потрібна українська модель адміністративно-територіального устрою, а в основу організації влади на місцях треба покласти принципи Європейської хартії місцевого самоврядування».

При цьому він наголосив, що мова йде про створення такої моделі адміністративно-територіального устрою, "за якої домінуватимуть і відповідатимуть органи влади, обрані людьми".

"Для здійснення такої реформи потрібно визначити загальне бачення щодо адміністративно-територіального устрою і забезпечити природний системний процес втілення його в життя", - наголосив політик.

В.ЛИТВИН також визначив питання зміни адміністративно-територіального устрою як надзвичайно складне, оскільки, за його словами, воно неоднозначно сприймається у суспільстві.

Розробити нову модель адміністративно-територіального устрою України В.ЛИТВИН закликав представники місцевої влади, територіальних громад, експертів і простих громадян.

Він також переконаний, що розвиток місцевого самоврядування в Україні гальмує "низький рівень політичної та правової культури населення".

«Фактично, самоврядування перетворилось на самоврядування місцевої та регіональної еліти, представленої у відповідних органах. Територіальні громади не впливають на їхню діяльність, не кажучи вже про участь у прийнятті рішень», - сказав В. ЛИТВИН.