Депутатів вигнали із СІЗО, де судять Тимошенко

Народних депутатів, які раніше змогли потрапити на територію Лук’янівського СІЗО, вигнали з ізолятору.

Про це повідомив народний депутат Юрій Одарченко, якого цитує прес-служба БЮТ.

"Прокурори і суддя були категорично проти, щоб на цьому судилищі були присутні свідки", - сказав він.

За словами депутата, зараз у камері Юлії Тимошенко перебувають суддя, три прокурори і захисник Сергій Власенко.

Одарченко повідомив, що депутатів тримали у коридорі, після чого наполегливо попросили залишити територію СІЗО.

Як відомо, Шевченківський райсуд ухвалив рішення щодо проведення виїзного засідання у справі екс-прем`єра Юлії Тимошенко у Лук`янівському СІЗО.

Стан здоров’я Юлії Тимошенко не дозволяє їй пересуватися.

Українська правда