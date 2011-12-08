Захисник Тимошенко заявляє про «повний безпрєдєл» у її камері

Захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО називає «безпрєдєлом» виїзне судове засідання у справі Юлії ТИМОШЕНКО в Лук’янівському СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед початком сьогоднішнього виїзного засідання Шевченківського райсуду Києва, котре, як і вчора, має відбутися в камері Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО.

За словами С.ВЛАСЕНКА, важко прогнозувати, скільки триватиме сьогоднішнє засідання суду, оскільки відбувається «повний безпрєдєл».

Кажучи про вчорашнє засідання, С.ВЛАСЕНКО зазначив, що «все відбувалося стоячи». «Суддя забіг, стоячи щось сказав і вибіг», «це було не судове засідання, це була дешева оперета», - підкреслив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Андрій ТРУБНИКОВ прийняв рішення провести в Лук’янівському СІЗО виїзне засідання з обрання Ю.ТИМОШЕНКО запобіжних заходів у справі ЄЕСУ.

Очікується, що сьогодні, 8 грудня, о 9.00 у Лук’янівському СІЗО продовжиться виїзне засідання суду в цій справі.