Кличко у Марселі зустрінеться з Саакашвілі

Лідер політичної партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО візьме участь у ХХ з’їзді Європейської Народної Партії у Марселі на запрошення президента ЄНП Вільфреда МАРТЕНСА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу».

Планується, що делегати від партії «УДАР» разом зі своїм лідером зустрінуться з провідними європейськими політиками, депутатами Європарламенту, керівниками неурядових організацій, запрошеними на з’їзд.

Також В.КЛИЧКО матиме зустріч з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, під час якої політики обговорюватимуть досвід грузинських реформ та успіхи в боротьбі з корупцією в Грузії.

Напередодні саміту Україна-ЄС лідер «УДАРу» також планує обговорити з європейськими колегами, зокрема, з депутатом Європарламенту, спікером із зовнішньої політики групи Народної Партії у ЄП Елмаром БРОКОМ, перспективи парафування Угоди про асоціацію.

У з’їзді, який відбудеться у Марселі 8 грудня, візьмуть участь більше 1000 делегатів із 39 країн, у тому числі 17 голів держав та урядів, зокрема, Ніколя САРКОЗІ, Ангела МЕРКЕЛЬ, Дональд ТУСК та інші. Учасники розглянуть документ під назвою «Рухаючи Європу вперед» (Moving Europe forward), головна ідея якого – сильна Європа, що стоїть на захисті спільних цінностей та інтересів.

У робочому графіку делегації «УДАРу» також запланована зустріч з Тімоті ПОЛЕНТІ –колишнім губернатором Штату Міннесота, членом Республіканської партії та колишнім кандидатом у президенти США; Джуді Ван РЕСТ – виконавчим віце-президентом Міжнародного Республіканського Інституту; Яном СУРОТЧАКОМ – директором Регіональної програми Міжнародного Республіканського Інституту в Європі.

Довідка УНИАН. ЄНП – найбільша та найвпливовіша правоцентристська політична партія європейського рівня, заснована у 1976 році. До складу Групи Європейської Народної Партії входить 74 партії. Представники ЄНП стоять на чолі Європейської Комісії – Жозе Мануель БАРРОЗУ, Європейської Ради – Герман ван РОМПЕЙ, Європейського парламенту – Єжи БУЗЕК.