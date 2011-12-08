У Кривому Розі відкрили перинатальний центр

Сьогодні, 8 грудня, у Кривому Розі Дніпропетровської області відкрився перинатальний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО, міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр ВІЛКУЛ, голова Дніпропетровської облради Євген УДОД, мер Кривого Рогу Юрій ВІЛКУЛ.

Вітаючи городян з відкриттям центру, голова ОДА відзначив: «Сьогодні ми відкрили новий перинатальний центр у рамках Президентської програми «Нова якість материнства і дитинства». Це перший перинатальний центр, відкритий у рамках Президентської програми. Тут повністю проведено реконструкцію будівлі і придбано новітнє медичне обладнання, на якому надаватиметься допомога дітям вагою від 500 грамів. Я упевнений, що жителі Кривого Рогу і 5 прилеглих районів зможуть відчути поліпшення якості допомоги новонародженим».

О.ВІЛКУЛ вручив головному лікарю центру сертифікат на японський апарат для УЗД Toshiba.

Перинатальний центр надаватиме допомогу близько 800 тис. населення, окрім жителів Кривого Рогу, в ньому допомогу зможуть отримувати жителі ще п`яти районів. Потужність центру становить 76 ліжок. Допомога надаватиметься на сучасному обладнанні при народженні дітей від 500 грамів.

«Перинатальний центр - приклад взаємодії місцевого, обласного і державного бюджетів. Тут встановлено класне обладнання і працюють добре підготовлені фахівці», - відзначив О.АНІЩЕНКО.

За словами головного лікаря перинатального центру Ніни БОБРОВНИК, ця медична установа дозволить понизити смертність новонароджених у регіоні.