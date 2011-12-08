Справу Пукача слухатимуть на Миколи

Печерський райсуд Києва 19 грудня продовжить слухання справи екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА, звинуваченого у вбивстві Георгія Гонгадзе.

Про це повідомила УНІАН представник інтересів вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, про перенесення засідання суд оголосив після перерви у сьогоднішньому засіданні.

Як сказала адвокат, допит О.ПУКАЧА ще не завершено.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 31 березня затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальної справи щодо О.ПУКАЧА.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв вбивство останнього.

Справа О.ПУКАЧА розглядається в Печерському райсуді у закритому режимі.