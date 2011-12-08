Податкова відстежує дорогі покупки українців

Державна податкова служба проводить аналіз даних про придбання українцями транспортних засобів, нерухомості і землі. Зіставляючи їх з інформацією про офіційні доходи громадян, податківці визначають коло осіб, які можуть мати незадекларовані доходи.

Про це повідомляє Weekly.UA.

«Ми також зробили аналіз даних про реєстрацію підприємств на фізичних осіб. Як виявилось, деякі люди в Україні вносять до статутних фондів десятки мільйонів гривень, але при цьому показують офіційний дохід у 10 тис. грн.», - зазначив у коментарі журналу голова Державної податкової служби Олександр КЛИМЕНКО.

Якщо під час перевірки наявної інформації у податкових органів виникає підозра у несплаті громадянином податків, йому пропонують добровільно заповнити декларацію. Якщо він відмовляється, податківці можуть продовжити роботу з виявлення прихованих джерел доходу громадянина.

Як зазначив О.КЛИМЕНКО, якщо його відомство доведе наявність незадекларованих доходів, то співробітники податкової мають право самостійно нарахувати податкові зобов`язання.

Втім, як зазначає Weekly.UA, цілком можливо, що у майбутньому податковим органам не доведеться доводити наявність незадекларованих доходів, а вони зможуть нараховувати зобов`язання за одним лише фактом здійснення дорогої покупки громадянином, який не показує свого реального заробітку.

Зокрема, це буде можливо, якщо влада захоче ввести непрямі методи визначення податкових зобов`язань. Таку можливість у середині листопада не виключила президент Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів Тетяна ЄФИМЕНКО.