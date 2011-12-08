Єфремов сподівається завтра попрацювати

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що завтра у Верховній Раді «буде конструктивна робота».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Ми сподіваємось на те, що завтра буде конструктивна робота», - зазначив, зокрема, О.ЄФРЕМОВ.

Він висловив сподівання, що з опозицією відбудеться конструктивний діалог і буде знайдено порозуміння.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні засідання Верховної Ради України не відбулося. Вранці депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували роботу ВР, вимагаючи декриміналізації статті Кримінального кодексу, за якою засуджено лідера «Батьківщини», екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.

Лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що його фракція блокуватиме трибуну Верховної Ради і завтра.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив: «Ми стоїмо за людину, яка є нашим лідером, яка є жінкою, яка є нашим другом... Тому якщо у когось чешуться кулаки і він хоче розблоковувати, я бажаю успіхів».

При цьому А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що фракція вимагає «негайно припинити знущання над Юлією ТИМОШЕНКО», негайно звільнити її з-під варти, щоб вона могла лікуватися.