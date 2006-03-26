Полтавський губернатор проголосував завдяки сусіду

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Степан БУЛЬБА заявив журналістам, що в Полтаві влада не змогла забезпечити добру підготовку до виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, він розповів, що 10 хвилин простояв у черзі для отримання бюлетеня при тому, що чергу йому завчасно зайняв сусід, і потім хвилин сім перебував у кабінці для голосування.

«У Полтаві влада не змогла забезпечити хорошу підготовку до виборів: вибір приміщень, які відповідають закону і забезпечують умови для голосування, і роботу комісій. Скажімо, для мене зрозуміло, якщо в селі, де не залишилося ні школи, ні якогось більш-менш обладнаного приміщення, це одна справа, а коли в Полтаві не знаходять кращого місця для виборчих дільниць, то це вже насторожує», - заявив С.БУЛЬБА.

Незважаючи на це, губернатор вважає, що цього разу народ «вистоїть і обере тих людей, яким довіряє».