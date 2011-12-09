Королевська: суд у СІЗО показує, як влада боїться Тимошенко

Закритий процес над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО в стінах СІЗО показує всьому світу, наскільки влада боїться цю жінку.

Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час зустрічі у Марселі з головою комісії німецького Бундестагу з європейських справ Гюнтером КРІХБАУМОМ, повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

«Нинішній закритий процес над Юлією ТИМОШЕНКО в стінах СІЗО показує всьому світу, наскільки влада боїться цю тендітну жінку. Україна вже зараз готова стати сучасною європейською країною, зі справжніми демократичними цінностями. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб добитися цього. І парламентські вибори 2012 року повинні стати першим кроком до досягнення цієї мети», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У свою чергу Г.КРІХБАУМ заявив, що українська влада повинна гарантувати Європі проведення чесних та прозорих парламентських виборів, інакше ратифікація Угоди про асоціацію України з ЄС може затягнутися. «Проблема в тому, що український уряд бачить в Угоді лише вигоди від зони вільної торгівлі, та не бажає чути про європейські цінності. Але для нас, європейців - це абсолютно нероздільні поняття. Для нас однаково важливо і підписання угоди по зоні вільної торгівлі, і підтвердження з боку України щодо відданості європейським цінностям», - підкреслив він.

Г.КРІХБАУМ наголосив, що настав час Україні заявити Європі про те, що влада поділяє європейські цінності, та забезпечити проведення чесних й прозорих виборів. В іншому випадку, на його думку, не буде ніякої гарантії того, що реальна опозиція буде повною мірою представлена в наступному скликанні Верховної Ради. «Це не тільки моя думка, а й позиція всього Бундестагу», - додав він.

Одним з головних завдань української опозиції, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА, є необхідність «переломити діючу корупційну владу, продажну судову систему та домогтися звільнення політв`язнів».

Як повідомлялося, Н.КОРОЛЕВСЬКА на запрошення голови Європейської народної партії Вільфреда МАРТЕНСА 7-8 грудня в Марселі (Франція) брала участь у XX Конгресі ЄНП.

***ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 74 партії з 39 країн, 17 глав країн-членів ЄС та 6 голів держав, які не є членами ЄС, 13 членів Європейської комісії. Партія має найбільшу фракцію в Європарламенті.

До лав ЄНП входять такі провідні політики Євросоюзу, як канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗО, Президент Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ та Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК.