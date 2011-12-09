У Цушка хочуть забрати двох заступників

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 266 народних депутатів з 279 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується скоротити кількість державних уповноважених Антимонопольного комітету України з десяти до восьми. Також передбачається скорочення кількості заступників голови Антимонопольного комітету України до двох, в тому числі одного першого. Одночасно проектом передбачено, що у разі необхідності для забезпечення здійснення Антимонопольним комітетом України окремих завдань за рішенням Президента України у Антимонопольному комітеті України додатково може вводиться посада заступника Голови Антимонопольного комітету України. Також пропонується процедура призначення першого заступника та заступника голови Антимонопольного комітету України.

Законопроект визначає, що призначення державного уповноваженого першим заступником чи заступником голови Антимонопольного комітету України не є підставою для перебігу семирічного строку його повноважень.

Законопроектом також передбачено, що голова територіального відділення призначається за погодженням з головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняється з посади головою Антимонопольного комітету України. Заступник голови територіального відділення призначається та звільняється головою Комітету за поданням голови територіального відділення.