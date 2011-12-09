Присяжнюк обіцяє фінансувати Вишневе, навіть якщо там переможе опозиція

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що сприйме будь-який результат виборів у місті Вишневому та буде конструктивно працювати з тим міським головою, який переможе під час вільного, прозорого та демократичного виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив, коментуючи майбутні вибори міського голови у Вишневому.

При цьому А.ПРИСЯЖНЮК зауважив, що сьогодні представники деяких опозиційних сил «говорять, що в разі перемоги їхнього кандидата обласною владою буде обмежено бюджетне фінансування Вишневого».

«Це – нісенітниця та провокація. Я працюватиму з тим мером, якого оберуть люди, всіляко підтримуватиму ініціативи місцевої громади, спрямовані на соціально-економічний розвиток Вишневого та підвищення добробуту людей», - наголосив губернатор.

*** Як відомо, вибори міського голови Вишневого відбудуться 11 грудня ц.р. Наразі зареєстровано кандидатами на посаду мера міста 18 представників різних політичних партій. Попередньому міському голові Вишневого депутати міськради висловили недовіру, тож обов’язки голови виконує секретар міськради Ілля ДІКОВ.