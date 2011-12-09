Донецьким чорнобильцям влада пише, щоб негайно забиралися з-під ПФ

Виконавчий комітет Донецької міської ради відмовив чорнобильцям у проведенні нової акції біля будівлі облуправління Пенсійного фонду.

Про це йдеться в листі виконкому Донецької міськради, направленому сьогодні на ім`я відповідальних за проведення акції протесту Володимиру ДЕРКАЧУ, Олександру ПУЧКОВУ і Олександру ПЕЧНИКОВУ, повідомили УНІАН в управлінні зі зв`язків із громадськістю Донецької міськради.

Згідно з повідомленням, свій лист виконком міськради направив у відповідь на телеграму чорнобильців, в якій протестувальники сповістили про початок їхньої нової акції 9 грудня.

У листі виконкому міськради на адресу протестуючих чорнобильців нагадується, що Донецьким окружним адміністративним судом 23 листопада заборонено «проведення акцій протестів, пікетування, інших масових заходів і установлення наметів» у Донецьку біля будівлі Пенсійного фонду.

«Постанова Донецького окружного адміністративного суду 23 листопада не скасована, звернена до примусового виконання і має бути виконана невідкладно», - наголошується в листі виконкому.

На сам кінець в листі наголошується, що продовження акції протесту чорнобильців «не повною мірою відповідає правовим основам її проведення».