Шушкевич бачить, що Україна і Росія йдуть шляхом Білорусі

Колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що українська влада копіює ситуацію в Білорусі.

Таку думку Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, присвяченому Тижню солідарності з Білоруссю, який пройде з 13 по 19 грудня.

"Гірша ситуація чи краща – треба дивитися на кожен сегмент. Але ситуація різна. І те, що тенденції і симптоми того, що відбувається в Білорусі, з`являються в Україні, зокрема, чинник політичних в’язнів, це повна копія того, що відбувається в Білорусі. Я вже не кажу про використання суду для того, щоб зводити політичні рахунки, як у випадку з Юлією ТИМОШЕНКО, Юрієм ЛУЦЕНКОМ та багатьма іншими політичними в’язями", - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Але при цьому ситуація в Україні і Білорусі – «різна», зазначив екс-посол. За його словами, ситуація в Білорусі "дуже погана". "І мені дуже боляче і неприємно, що це "дуже погано" знаходиться в центрі Європи. І ще неприємніше те, що на це "погано" українська влада закриває очі. Більше того, своєю співпрацею з цим "погано" вона дає життя і можливість продовжити цьому "погано" існування", - вважає він.

"На щастя, ситуація в Україні і Білорусі не ідентична. Але те, що ви йдете цим шляхом, для мене зрозуміло. Шляхом політичної білорусизації, на превеликий жаль, йде і Росія", - в свою чергу додав екс-глава білоруського парламенту Станіслав ШУШКЕВИЧ.

При цьому С.ШУШКЕВИЧ сказав, що в зв`язку проведенням Тижня солідарності з Білоруссю не чекає якоїсь конкретної підтримки з України. "Ми маємо всі справи, пов`язані зі зміною політичного устрою, зі зміною нашого антидемократичного режиму, зробити самі. Але нам дуже важлива солідарність українського народу, адже ви для нас - дуже широко відкритий кордон", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні роковин білоруського «Майдану-2010» білоруси Європи готують низку заходів для привертання уваги до долі тоталітарної Білорусі.

Акції проходитимуть з 13 по 19 грудня у Вільнюсі, Києві, Варшаві, Лондоні, Амстердамі, Гаазі, Парижі, Празі і Таллінні. У цих містах пройдуть зустрічі місцевих політиків з представниками білоруських громадських і політичних організацій, вуличні фотовиставки про події 19 грудня 2010 р. в Мінську, демонструватимуться фільм «Білоруська мрія».

Також у Лондоні буде презентований кліп Метью ЧАРЛЬЗА про події цього року в Білорусі. Крім того, 19 грудня англійські актори в галереї «Серпантин» читатимуть казки, які написав для своєї дочки кандидат у Президенти Білорусі Андрій САННИКОВ, перебуваючи за гратами.

У Києві 10 грудня в Михайлівському соборі відбувся молебень за всіх українських і білоруських політв`язнів.

13 грудня о 15.00 у столичному Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6) відбудеться презентація фільму «Беларуская мара» («Білоруська мрія», реж. Катерина КИБАЛЬЧИЧ, 2011). А 16 грудня в центральному офісі Народного руху України (вул. О.Гончара, 33) демонструватиметься фільм «Забойства напярэдадні вясны» («Убивство напередодні весни», реж. Ольга МІКАЛАЙЧИК, Брамафільм, 2010). Початок показу - о 19.00. 18 грудня – виступ білоруського барда А.КАСМОВИЧА (о 16.00, кафе «Купідон»). Крім того, пройдуть прес-клуб у Могилянській школі журналістики (14 грудня), круглий стіл у Національній спілці письменників (15 грудня) і засідання Комітету звільнення політв`язнів (17 грудня).

19 грудня о 17.00 пройде пікетування посольства РФ під гаслом «Руки геть від Білорусі!», а також о 19.00 відбудеться пікет біля посольства Білорусі під гаслом «Свободу політв`язням!».

Довідка УНІАН. 19 грудня 2010 року після проведення виборів Президента Білорусі, на яких переміг Олександр ЛУКАШЕНКО, на вулиці Мінська вийшли тисячі людей, які заявили про фальсифікації. Мітинги завершилися масовими арештами. Серед затриманих були й колишні кандидати в Президенти Білорусі. Протягом року до адміністративних арештів були засуджені сотні людей. А деякі учасники протестів, зокрема екс-кандидати в Президенти, дістали суворі вироки у вигляді позбавлення волі.