Клюєв назвав пріоритети уряду

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ на прес-конференції в Києві назвав основні пріоритети, які визначає для себе уряд України наступного року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

Серед головних пріоритетів він назвав системні заходи, пов`язані зі створенням в Україні сприятливого бізнес-клімату. «Ми послідовно продовжимо дерегуляцію всіх сфер економіки. Зокрема, наступного року мають запрацювати «єдине дозвільне» і «єдине інвестиційне вікно», - заявив А.КЛЮЄВ.

Іншим пріоритетом він назвав пряму бюджетну підтримку низки проектів, спрямованих на структурну модернізацію промисловості та АПК.

Ще одним пріоритетом перший віце-прем`єр визначив енергоефективність - на реалізацію проектів з енергозбереження в 2012 році передбачається залучити близько 19,5 млрд. грн. небюджетних коштів. Підвищення енергоефективності має стати найважливішою умовою надання будь-якої форми державної підтримки підприємствам, сказав він.

«Ми повинні забезпечити реалізацію проектів з видобутку в Україні енергоносіїв, зокрема нафти, вугілля, шельфового і сланцевого газу, газу-метану з вугільних пластів і щільних порід», - відзначив А.КЛЮЄВ.

За його словами, ще один пріоритет - один із найголовніших - подальше проведення зваженої і відповідальної соціальної політики, спрямованої на підтримку купівельної спроможності громадян і забезпечення зайнятості населення. «У наших силах не допустити зростання безробіття», - заявив він.

За його словами, проведення жорсткого антиінфляційного курсу й надалі буде в переліку основних урядових пріоритетів.

А.КЛЮЄВ також заявив, що головним критерієм зовнішньоекономічної діяльності має стати максимальна відміна будь-яких бар`єрів для українських товарів на зовнішніх ринках.

Він також сказав, що з урахуванням початих перетворень виникає необхідність в новій державній регіональній політиці.

«Ми наполегливо продовжуватимемо політику реформ, на які суспільство чекало вже не один рік», - наголосив А.КЛЮЄВ.