Чи повинні партії звітувати перед виборцями (опитування)

18% українських виборців вважають, що публічні звіти політичних партій про діяльність своїх міністрів у владі не потрібні.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського дослідження Інституту Горшеніна «Україна напередодні виборів», проведеного в рамках річної програми «Ментальні основи вибору».

Водночас дві третини громадян України висловлюються за необхідність публічного звіту партій про діяльність своїх міністрів.

Згідно з дослідженням, тільки половина українців враховуватиме результати діяльності політичних партій, представлених у місцевих органах влади, при голосуванні за списки партій на виборах до Верховної Ради. Кожен же четвертий виборець впевнений, що вибори до українського парламенту і діяльність місцевої влади не пов`язані між собою.

При цьому на представлені в місцевих радах політичні партії український народ покладає відповідальність за вирішення місцевих проблем: правопорядок (54,18%), якість доріг (48,56%), вивіз сміття і підтримання чистоти (44,66%), ремонт житлового фонду (41,72%), газифікацію (36,35%), транспортне сполучення (36,25%), опалювання (35,70%), водопостачання (34,08%), питання землекористування (28,41%).

Коментуючи УНІАН результати соціологічного дослідження, експерт Інституту Горшеніна Вікторія САВОСТЬЯНОВА відзначила, що одержані дані говорять, по-перше, про те, що державна влада – парламент і уряд – перестали асоціюватися у українців з відповідальністю і вирішенням життєво важливих для них питань. За словами експерта, розв’язання місцевих проблем виборці покладають на місцеву владу, проте не пов`язують вибори до Верховної Ради з представництвом на місцях.

«Дослідження Інституту Горшеніна виявили розрив у зв`язці «життя людини – його вибір – влада». Тому останні дослідження Інституту – формуючі. Вони покликані не тільки вивчати українську ментальність, але і підштовхувати українського виборця до зрілості вибору – чітко усвідомлювати, чому він робить вибір і що одержить в результаті», - зазначила В.САВОСТЬЯНОВА.

Дослідження проводилося Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень «Ментальні основи вибору» з 20 червня по 4 липня 2007 року в 128 населених пунктах України (62 міста і 66 сіл). Всього було опитано 2006 респондентів віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.