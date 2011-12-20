Тимошенко заявила: «Ногами не піду, робіть, що хочете»?

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО категорично відмовилась від доставлення на засідання Апеляційного суду Києва, який сьогодні продовжує розгляд її скарги на вирок у «газовій» справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні суду повідомила головуюча у справі суддя Олена СІТАЙЛО.

"ТИМОШЕНКО категорично відмовилася від доставлення до суду й додала, що "ногами не піду, робіть, що хочете", - процитувала суддя із листа СІЗО.

За словами О.СІТАЙЛО, у листі також зазначається, що "протипоказань для самостійного пересування Ю.ТИМОШЕНКО не має".

О.СІТАЙЛО також зачитала заяву Ю.ТИМОШЕНКО, в якій вона просить керівництво СІЗО доставити до суду із забезпеченням їй горизонтального положення, оскільки екс-прем’єр не може самостійно пересуватися і стояти чи сидіти більше ніж 15-20 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до керівництва Київського СІЗО із заявою щодо її доставлення на сьогоднішнє засідання Апеляційного суду Києва.

Водночас сьогодні поінформоване джерело повідомило УНІАН, що екс-прем’єр-міністр відмовилась від участі в сьогоднішньому засіданні Апеляційного суду Києва.

За даними джерела, сьогодні вранці Ю.ТИМОШЕНКО попросила медиків СІЗО ввести знеболювальне, щоб вона мала можливість взяти участь в судовому засіданні.

Однак, за даними співрозмовника агентства, коли спецавтомобіль з Ю.ТИМОШЕНКО вже майже доїхав до будівлі суду, вона, пославшись на різкий біль у спині, попросила відвезти її назад.