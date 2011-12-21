Активісток Femen з лісу забрали у лікарню - консул теж там

Активістки Femen проходять медичний огляд в Єльській районній лікарні Гомельської області.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Посольства України в Білорусі Олексій ЄМЕЛЬЯНЕНКО.

У лікарні чергують співробітники Єльського РВВС. Міліціонери пояснили, що дівчат було знайдено в прикордонній зоні в селі Беки. У них не було документів, тому їх було доставлено у відділ міліції для розгляду. Туди ж прибув консул України, який там чекає активісток.

Міліціонери повідомили, що після медогляду дівчат буде доставлено у відділ для подальшого розгляду.

Як вважають міліціонери, дівчата нічого не порушили, оскільки пояснили, що в прикордонну зону потрапили не зі своєї волі. Щодо них було здійснено насильницькі дії, їх вивезли в прикордонну зону і залишили в лісі.

Наразі місцева міліція проводить розгляд факту інциденту.

Як повідомлялося, 19 грудня три активістки Femen, оголившись до пояса перед входом у будівлю КДБ Білорусі, протягом декількох хвилин тримали плакати з написами: Freedom to political prisoners («Свободу політичним в`язням» - УНІАН) і «Жыве Беларусь!». Це ж гасло, «Жыве Беларусь!», вони скандували. Акція була приурочена до річниці розгону опозиційного мітингу 19 грудня 2010 року, учасники якого були не згодні з офіційними підсумками президентських виборів.

Після закінчення акції охорона будівлі КДБ затримала оператора газети «Наша ніва» Тетяну ГАВРИЛЬЧИК і незалежного фотографа Юлію ДОРОШКЕВИЧ. Було затримано також оператора Femen громадянку Австралії Кітті ГРІН. Зараз відомо, що К.Грін депортували до Литви, журналістів відпустили увечері.

За інформацією лідера руху Femen Ганни ГУЦОЛ, яку вона повідомила по телефону працівникам Посольства України в РБ, в Білорусі активісток української організації Femen побили, обстригли волосся, забрали у них документи і телефони.

«Дівчатка змогли подзвонити щойно зараз, попросили у когось телефон. Їх сильно побили, знущалися, обстригли волосся, забрали документи і телефони і викинули біля села Беки Єльського району Гомельської області», - розповіла А.ГУЦОЛ.

За її словами, дівчата не знають, хто їх затримав, але припускають, що це були співробітники КДБ і міліції.

Начальник центру інформації і громадських зв`язків КДБ РБ Олександр АНТОНОВИЧ з приводу причетності КДБ Білорусі до цих подій заявив: «Немає жодних коментарів».