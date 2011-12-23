У Кличка сформулювали вимоги до кандидатів у виборчий список

Політична рада партії «УДАР Віталія Кличка» ухвалила критерії та принципи, за якими визначатиме кандидатів від своєї політичної сили на майбутніх парламентських виборах. Про це йдеться у заяві партії, переданій УНІАН.

Основними принципами, якими керуватиметься партія при висуванні кандидатів у народні депутати (як за списками, так і в мажоритарних округах), в партії визначено такі: бездоганна репутація (в опозиційних лавах не місце жодному перебіжчику, кон’юнктурнику, пристосуванцю, людині без чітких ідейних переконань); фаховість і професійність; суспільний авторитет, громадська підтримка кандидата; євроінтеграційні переконання, готовність впроваджувати європейські принципи в політиці; командність і твердість позицій.

В партії «УДАР» вважають, що реальне оновлення влади може відбутися лише за умови, якщо опозиційні партії візьмуть на себе відповідальність провести до наступного парламенту тільки тих кандидатів, які готові працювати за європейськими правилами, відстоювати права людини і загальнолюдські цінності. Тому визначення критеріїв є ключовим питанням напередодні старту виборчої кампанії.

Політична партія «УДАР» звертається до всіх інших політичних сил демократичного спрямування з пропозицією розглянути ці критерії і також прийняти їх як принцип формування виборчих списків.

Політична партія «УДАР» вважає, що об`єднання навколо принципів та ідей справжнього оновлення української політики може стати хорошою базою для консолідації демократичних сил напередодні виборів.

«Політикам потрібно відновити довіру суспільства. Це можна зробити лише продемонструвавши нову якість роботи, нові принципи формування команд, через справжній діалог із громадянським суспільством і залучення його до спільної роботи», – йдеться у заяві партії.

В партії «УДАР» наголошують, що вони виступають за консолідацію з іншими політичними силами в питаннях визначення критеріїв і принципів до майбутніх кандидатів. Висунення претендентів від опозиції і за списками, і в мажоритарних округах, має відбуватися прозоро і зрозуміло для виборців. Прізвища і біографії всіх кандидатів виборець має знати відразу, а не тоді, коли депутат вже отримав мандат. Тому «УДАР» закликає політичні партії продемонструвати відкриті виборчі списки під час майбутньої кампанії, надати виборцям біографії всіх кандидатів в депутати, а не лише лідерів.

Партія «УДАР» висловлює готовність до співпраці з неурядовими організаціями, які здійснюватимуть моніторинг кандидатів в депутати, і закликають до такої співпраці інші політичні сили, йдеться в заяві.