Експерти назвали найважливіші тенденції 2011 року

Найважливішими тенденціями 2011 року експерти назвали згортання демократії та встановлення авторитарного режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати експертного опитування Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, презентовані на прес-конференції.

Зокрема, найважливішими тенденціями, які визначали розвиток України в 2011 році, експерти назвали згортання демократії та встановлення авторитарного режиму, подальшу концентрацію влади в руках Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та нездатність влади проводити необхідні реформи. До визначальних тенденцій 2011 року експерти також віднесли активізацію протестних рухів населення, кримінальне переслідування опозиційних політиків і перерозподіл власності на користь наближених до влади осіб.

Найбільш значущою подією 2011 року, на думку переважної більшості експертів, став судовий процес над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО, якому вони дали негативну оцінку. Так само в негативному ключі експерти згадували ухвалення нового закону про вибори народних депутатів, здійснення непопулярних заходів за рахунок простих людей, кримінальні переслідування представників опозиції та громадських активістів, а також непарафування Угоди про асоціацію з ЄС. Переважно позитивних оцінок від експертів дістали наростання протестних рухів населення, завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію з ЄС і підготовка України до проведення Євро-2012. Загалом серед десяти найважливіших подій року лише 3 було оцінено позитивно, а 7 – негативно.

Опитування було проведене 12-23 грудня. Його метою було з’ясувати думки експертів щодо основних підсумків 2011 року для України та прогнозів на наступний рік. Усього було опитано 61 експерта.