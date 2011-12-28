Лідера «Патріота України» затримано як підозрюваного

Голову організації «Патріот України» та Соціал-національної асамблеї Андрія БІЛЕЦЬКОГО затримано як підозрюваного у справі про стрілянину в офісі організації в Харкові.

Про це на прес-конференції сказав прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про причини затримання А.БІЛЕЦЬКОГО.

«Справа передана слідчому Головного слідчого управління МВС України. Під час слідства він прийшов до висновку, що у справі постраждалим є та людина, яка приїхала туди (до офісу ГО «Патріот України» - УНІАН), а три людини, котрі брали участь у цих розбірках, вони й вчинили цей злочин, у тому числі й людина, про яку ви говорите (А.БІЛЕЦЬКИЙ – УНІАН). Коли було зібрано достатньо доказів, слідство прийшло до висновку про необхідність його затримання. Вчора це було зроблено», - сказав Г.ТЮРІН.

На його думку, стосовно А.БІЛЕЦЬКОГО у слідства «справді є питання, достатні для того, щоб він став у справі підозрюваним». «Вчора, коли його затримали, він став підозрюваним. Далі Кримінально-процесуальний кодекс регулює всі дії», - сказав Г.ТЮРІН.

Він також зазначив, що прокуратура перевірить заяви членів «Патріота України» про те, що на них чиняться «політичні та міліцейські репресії».

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня близько 18.30 до двору харківського офісу місцевої організації «Патріот України» зайшов чоловік. Під час конфлікту між ним та активістами організації сталася бійка. Чоловік застосував травматичний пістолет. Внаслідок сутички до лікарні потрапили троє її учасників – двоє активістів організації «Патріот України» та чоловік, який під час бійки застосував пістолет. Порушено кримінальну справу за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Вчора, 27 грудня, близько 21.00 біля під’їзду власного будинку було затримано голову організації «Патріот України» та СНА А.БІЛЕЦЬКОГО. У «Патріоті України», посилаючись на адвокатів, повідомили, що А.БІЛЕЦЬКОМУ в рамках справи про стрілянину в офісі організації інкримінують злочин за ст. 187 ч. 2 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Організація «Патріот України» заявила, що розцінює затримання А.БІЛЕЦЬКОГО «як ще одну зухвалу спробу нейтралізації непідконтрольних владі українських організацій, а також продовження політичних репресій проти націоналістів».