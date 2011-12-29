Азаров через Facebook лякає Росію Міжнародним арбітражем

Україна готова розглядати газову суперечку з Росією в Міжнародному арбітражі, якщо двосторонні переговори не приведуть до зниження ціни на газ.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook.

«Україна готова до розгляду нашої суперечки в Міжнародному арбітражі. Але ми розраховуємо на те, що якщо у відносинах між стратегічним партнерами не буде досягнуто взаєморозуміння, то тоді така можливість для нас залишається єдиною можливістю», - сказав М.АЗАРОВ.

Проте при цьому він в черговий раз висловив сподівання, що суперечка може бути вирішена під час двосторонніх переговорів.

«Але до цього (звернення до арбітражу – УНІАН) ми хочемо домовитися, якщо ми справді є стратегічними партнерами», - відзначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна безрезультатно веде переговори з Росією щодо зниження ціни на газ. Черговий раунд переговорів планується розпочати 15 січня 2012 року.

У ході переговорів сторони неодноразово були близькими до розв`язання спірних питань, проте кожного разу досягнення домовленостей зривалося.

Наприкінці жовтня 2011 року сторони також були близькими до розв’язання питання, і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що Україна більше не планує оспорювати в міжнародних судах газові угоди з Росією, підписані у січні 2009 року.

Водночас 23 грудня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ головною перешкодою в газових переговорах з Росією назвав бажання РФ зберегти перевагу, визначену чинним контрактом з купівлі-продажу газу.