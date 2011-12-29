Азаров заборонить чиновникам орендувати автомобілі

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що чиновникам буде заборонено орендувати автомобілі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, відповідаючи на запитання користувачів.

"Буквально день тому я підписав розпорядження уряду про скорочення удвічі кількості службових автомобілів. Зараз готується рішення уряду про заборону оренди автомобілів чиновниками і керівникам державних підприємств. Уряд послідовно проводить політику економії державних витрат", - написав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що вперше за 20 років уряд прийняв розпорядження, яким жорстко скоротили витрати на утримання апарату.

"Звичайно, окремі урядовці намагаються їх обійти, і іноді у ЗМІ з'являються про це повідомлення, але, по-перше, їм це не вдається, тому що розрахунки блокуються казначейством, а по-друге, всі матеріали, пов'язані з порушенням урядових рішень, передаються в прокуратуру для відповідного реагування", - підкреслив М.АЗАРОВ.