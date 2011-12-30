"Свобода": "Батьківщина" і "Фронт Змін" тепер разом з "регіоналами"

Депутати Житомирської міської ради затвердили новий склад виконкому, до якого увійшли 17 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували на сесії більшість депутатів.

До складу виконкому увійшли представники як провладних партій, так і опозиційних: "Фронту Змін" та ВО "Батьківщина", однак не потрапили представники ВО "Свобода". У зв’язку з цим Житомирська обласна організація ВО "Свобода" заявила, що тепер ці політичні сили разом з Партією регіонів нестимуть відповідальність за ситуацію у місті.

"Житомирська обласна організація ВО «Свобода» висловлює занепокоєння щодо такого складу. Напередодні, 27 грудня, усі опозиційні сили міськради проголосували за розпуск виконкому, що викликало у житомирян надію на кінець панування «регіоналів» у місті. Депутати від ВО «Свобода» 29 грудня не голосували за цей склад виконкому", - йдеться у заяві.

Таким чином, вважає ВО "Свобода", "сьогоднішнім голосуванням спільно з Партією регіонів «Батьківщина» та «Фронт змін» не тільки обрали підконтрольний «регіоналам» виконком, а й відтепер нестимуть спільну відповідальність з Партією регіонів за роботу цього виконавчого органу".

У свою чергу, голова Житомирської обласної організації «Фронту Змін» Геннадій ЗУБКО заявив, що завдяки входженню до складу виконкому членів партії опозиція зможе впливати на прозорість ухвалених рішень.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня депутати Житомирської міськради висловили недовіру виконкому міськради.

Депутати мотивували своє рішення тим, що виконком зволікав з вирішенням нагальних проблем громади, зокрема щодо боргів із зарплати працівникам тролейбусно-трамвайного управління тощо.