МЗС Польщі «засмучене» етапуванням Тимошенко до колонії

Міністерство закордонних справ Польщі «засмучене» розвитком справи колишнього глави українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО, котру сьогодні доставлено з СІЗО у Києві до виправної колонії в Харківській області.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили у Міністерстві, коментуючи сьогоднішнє перевезення екс-прем’єра.

«Багато разів і на різних рівнях Польща переказувала владі України однозначну позицію: політичне та вибіркове використання правосуддя не відповідає європейським демократичним цінностям і дуже шкодить іміджу України», – йдеться у відповіді Міністерства на запит агентства.

«Рішучість, з якою Київ, всупереч цій позиції, яку озвучують у багатьох європейських столицях, діє, насправді дуже засмучує», – зазначили у польському МЗС.

Відомство також нагадало, що Польща від моменту проголошення незалежності України веде активний діалог не лише з українською владою, а й з громадськими організаціями та представниками опозиції.

«Бажаємо Україні успішного демократичного розвитку», – побажали у МЗС, зауваживши, що останнім часом польська влада активізувала контакти з представниками української опозиції.

Водночас відомство не уточнило, який вплив на стосунки України з ЄС матиме сьогоднішнє перевезення Ю.ТИМОШЕНКО до колонії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо про те, що Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 Харкова.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України на початку 2011 року порушила кілька кримінальних справ проти Ю.ТИМОШЕНКО, серед яких головне звинувачення стосувалося перевищення службових повноважень під час підписання газового контракту з Росією в 2009 році.

На початку серпня Печерський суд Києва дав згоду на арешт Ю.ТИМОШЕНКО, а в жовтні засудив її до семи років позбавлення волі, що в свою чергу гостро засудили ЄС та США, а також Росія, яка заявляє про легальність підписаного три роки тому газового контракту.

23 грудня апеляційний суд підтвердив вирок першої інстанції, який сама Ю.ТИМОШЕНКО називає помстою В.ЯНУКОВИЧА, категорично відкидаючи усі пред’явлені їй звинувачення.