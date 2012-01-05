Бекешкіна прогнозує «бунт на кораблі» за рік до президентських виборів

У разі подальшого падіння рейтингів Віктора Януковича провладна еліта вийде з-під його контролю приблизно за рік до президентських виборів 2015 року, прогнозує директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна.

«Рейтинги влади — і виборчі, і довіри — невблаганно падають, і в осяжному майбутньому при владі навряд чи знайдеться достатньо „гречки“, аби досхочу нагодувати народ. А поради на кшталт того, щоб усім дружно взятися за лопати і самим забезпечувати себе капустою, рейтинги не піднімуть. Тим більше що потенційний електорат має можливість постійно споглядати, як „рубають капусту“ можновладці», — сказала І.Бекешкіна в інтерв`ю ZN.UA.

Згідно з останніми дослідженнями кількох соціологічних фірм, якби вибори до Верховної Ради відбувалися зараз, за ​​партійними списками їх виграла б опозиція. За грудневим даними «Демократичних ініціатив», партії влади (ПР, КПУ) в сумі набирають 26,2% (від тих, хто збирається брати участь у виборах), а опозиція («Батьківщина», «Фронт змін», «УДАР» Кличка) - 36%.

«Однак влада, передбачаючи подібні колізії, завбачливо змінила закон про вибори, повернувши старий надійний „лом — мажоритарку. Справді, у 1998 році партії, які позиціонувалися як партії влади — НДП і СДПУ (о) - отримали 9,02%, а опозиціонери, що пройшли до Верховної Ради, в сумі — 53,7%. Яка склалася більшість? Прокучмівська. Така сама ситуація повторилася і на наступних парламентських виборах 2002 року: прокучмівські „За Єду“ та СДПУ (о) разом — 18,94%, опозиція — 57,68%. Яка вийшла більшість? Прокучмівська“, — нагадала соціолог.

„Так що пропрезидентську більшість у майбутній Верховній Раді буде забезпечено, незалежно від результатів за партійними списками. Проте все далеко не так райдужно для влади. Лояльність мажоритарників (і не тільки їх) буде прямо пропорційна президентському рейтингу Януковича. І якщо рейтинг чинного президента збереже нинішню динаміку, то бунт на кораблі цілком можливий, але не раніше, ніж за рік до президентських виборів, які і можуть призвести до зміни влади, оскільки за нинішньою Конституцією не парламент в Україні наділений вирішальним голосом“, — вважає І.Бекешкіна.

„Все це аж ніяк не означає, що майбутні вибори малосуттєві. Я б їх назвала розвідкою боєм, а „останній і вирішальний“ відбудеться у 2015 році (хоча, може, й раніше)“, — резюмувала соціолог.