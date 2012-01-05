Янукович дав міністру час до 20 січня розібратися зі смертельним ДТП

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення міністру внутрішніх справ Віталію ЗАХАРЧЕНКУ вжити вичерпних заходів щодо повного, об’єктивного i неупередженого розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ДТП зi смертельними наслідками, що сталася 31 грудня у Чемеровецькому районі Хмельницької області.

Про результати проведеної роботи міністр має доповісти главі держави до 20 січня, повідомляє прес-служба Президента.

Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА має забезпечити належний нагляд за додержанням вимог закону під час розслідування цієї кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня у Хмельницькій області автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП один пасажир ВАЗа загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля Toyota з місця події зник.

1 січня у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому Toyota Land Cruiser перебував голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на Новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував у родичів на Київщині.

3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що на Toyota Land Cruiser був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській облдержадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній із комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомило УМВС.