Янукович дав міністру час до 20 січня розібратися зі смертельним ДТП
За Захарченком наглядатиме Пшонка
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення міністру внутрішніх справ Віталію ЗАХАРЧЕНКУ вжити вичерпних заходів щодо повного, об’єктивного i неупередженого розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ДТП зi смертельними наслідками, що сталася 31 грудня у Чемеровецькому районі Хмельницької області.
Про результати проведеної роботи міністр має доповісти главі держави до 20 січня, повідомляє прес-служба Президента.
Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА має забезпечити належний нагляд за додержанням вимог закону під час розслідування цієї кримінальної справи.
Як повідомляв УНІАН, 31 грудня у Хмельницькій області автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП один пасажир ВАЗа загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля Toyota з місця події зник.
1 січня у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому Toyota Land Cruiser перебував голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на Новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.
2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував у родичів на Київщині.
3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що на Toyota Land Cruiser був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській облдержадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній із комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомило УМВС.