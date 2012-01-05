Азаров каже, що «з полегшенням зітхнути» вдасться лише в 2014-му

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що 2012 рік буде кращим за 2011 рік, адже напрацьовано дуже багато, закладено надійний фундамент розвитку, і вже наступного року Україна може вийти на рівень 2007 року за рівнем валового внутрішнього продукту.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, на цьому М.АЗАРОВ наголосив, підбиваючи підсумки 2011 року.

М.АЗАРОВ наголосив, що в 2004 році було суттєве зростання економіки, ріст ВВП становив 15,6%. 2005 року були передумови для подальшого швидкого розвитку, зокрема зростання цін на світовому ринку на метал і водночас зниження на нафту і газ. Валовий внутрішній продукт країни становив 900 млрд. грн., або (за тодішнім курсом приблизно 4,5) 200 млрд. дол. Такий же рівень утримувався упродовж 2007-2008 років. Однак 2009 року Україна збідніла майже вдвічі, валовий внутрішній продукт знизився до 118 млрд. дол. (за курсом близько 8). Наразі, за словами М.АЗАРОВА, економіка потроху поновлюється, і вже наступного року очікується, що країна за рівнем ВВП вийде на рівень 2007 року. Це дасть змогу підвищувати відповідно і рівень соціальних стандартів.

Водночас прем’єр наголосив, що кожна гривня має бути обов’язково підкріплена економікою.

Він зазначив, що «у гривнях можна було будь-які пенсії, зарплати видавати, але ж реально ситуацію не поправиш», навпаки – необгрутноване економікою зростання виплат перетворить гроші на папірці. Наразі ж одним із важливих досягнень 2011 року є недопущення росту інфляції, її показник не вийшов за межі очікуваного, а це означає, що грошова одиниця була стабільною.

М.АЗАРОВ також наголосив, що наразі країна сплачує значні суми за борговими зобов’язаннями за кредитами минулих років. «З полегшенням зітхнути», за словами глави уряду, можна буде лише 2014 року, коли частка виплат зовнішнього боргу зменшиться.