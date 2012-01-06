З підприємців наперед збирають податки - ті згадують 90-ті

Громадянський рух «Вперед!» обурений тим, що з підприємців наперед збирають податки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі руху.

Закони економіки спростовані українською владою: податки збираються до того, як будуть зароблені гроші, наголосив співголова Громадянського руху «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ, коментуючи заяву Миколи АЗАРОВА про очікуване покращення в українській економіці у 2012 році. За словами співголови громадської організації, такі прогнози може давати тільки людина, яка не має жодного стосунку до реальної економіки.

«Цього року підприємцям щокварталу авансом потрібно заплатити четверту частину від сплачених минулого року податків. Де таке бачено, щоб податки платилися до того, як будуть зароблені гроші?! Це суперечить економічним законам. Згадаймо хлопців середини 90-х років у спортивних костюмах та із золотими ланцюжками – їх також не дуже цікавило, звідки торгівці турецького краму братимуть гроші за «дах», – заявив А.ПАНАЕТОВ.

На його думку, не може розвиватися економіка в країні, де влада намагається імітувати роботу та вибиває з підприємців гроші на зарплати і пенсії напередодні виборів. «У розвинених країнах економічний добробут базується на дрібних та середніх підприємцях, які самі забезпечують себе і дають роботу іншим. Саме вони формують левову частку надходжень до державних бюджетів. Наша ж влада ухвалює податкові кодекси та інші закони, що ставлять таких підприємців на межу виживання, не кажучи вже про створення можливостей для розвитку», – зазначив співголова «Вперед!».

На думку А.ПАНАЕТОВА, якщо влада не повернеться обличчям до підприємців і не почне з ними діалог на рівні партнерів зараз, то за декілька років в Україні просто не буде з кого збирати податки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ спрогнозував, що 2012 рік буде кращим за 2011 рік, адже напрацьовано дуже багато, закладено надійний фундамент розвитку, і вже наступного року Україна може вийти на рівень 2007 року за рівнем валового внутрішнього продукту. Водночас, прем’єр наголосив, що кожна гривня має бути обов’язково підкріплена економікою.