Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернувся до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку Президент прибув до будівлі Адміністрації Президента України.

Інформацію про повернення глави держави підтвердила його прес-секретар Дарка ЧЕПАК.

Як відомо, на новорічні та різдвяні свята Президент перебував у Карпатах. В.ЯНУКОВИЧ не брав відпустки на свята і працював з документами.

«Я буду в Україні і обов’язково, як завжди, буду працювати», - сказав він журналістам 22 грудня.