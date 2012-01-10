Янукович повернувся до Києва
11:04, 10 січня 2012Політика
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Відпустки не брав
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернувся до Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку Президент прибув до будівлі Адміністрації Президента України.
Інформацію про повернення глави держави підтвердила його прес-секретар Дарка ЧЕПАК.
Як відомо, на новорічні та різдвяні свята Президент перебував у Карпатах. В.ЯНУКОВИЧ не брав відпустки на свята і працював з документами.
«Я буду в Україні і обов’язково, як завжди, буду працювати», - сказав він журналістам 22 грудня.
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