Кличко запевняє, що з легкістю перескочить 5-відсотковий бар’єр

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО переконаний, що його політична сила подолає 5% бар’єр на парламентських виборах. Про це політик заявив в ефірі «5 каналу».

«Наша політична сила має найкращу динаміку – і якщо така динаміка в нас буде далі, у мене немає сумнівів, що ми не тільки пройдемо 5-відсотковий бар’єр, ми його пройдемо вдвічі більше», – заявив В.КЛИЧКО.

«На сьогоднішній день різні соціологічні опитування дають нам близько 8% підтримки виборців. Але якщо така динаміка залишиться, я впевнений, що ми можемо подолати і 10, і отримати навіть 15% на наступних парламентських виборах», – сказав лідер партії «УДАР».

За словами В.КЛИЧКА, українці розчаровані старими політиками і чекають на прихід нових політсил. «Ми зробимо все, щоб виправдати довіру людей», – зазначив лідер партії «УДАР». Він також назвав принципи, за якими формуватиметься команда «УДАРу»: «Наша партія формуватиме команду з тих людей, які мають нормальну репутацію, ніколи не були учасниками скандалів чи якихось брудних справ, є професіоналами і компетентними людьми, і головне – мають моральні принципи».

В.КЛИЧКО також зауважив, що триває процес переговорів з лідером партії «Громадянська позиція» Анатолієм ГРИЦЕНКОМ. «Так, ми ведемо переговори і ми спілкуємось, порівнюємо наші позиції. Про об’єднання нам ще зарано говорити, але ми бачимо, що ми майже паралельно співпрацюємо, маємо таку ж саму позицію, такі ж самі принципи, ми висловлюємо одній й ті ж самі речі – але ніколи не домовлялись про це», – зазначив В.КЛИЧКО.