Хілларі Клінтон написала лист Тимошенко

Державний секретар США Хілларі КЛІНТОН заявляє, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть відстоювати необхідність належного процесу судочинства в Україні, а також звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та інших ув`язнених колишніх урядовців.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, на цьому Х.КЛІНТОН наголосила у листі на адресу екс-прем’єра.

"Ми продовжимо відстоювати необхідність належного процесу судочинства, а також звільнення Вас та інших ув`язнених колишніх чільних урядових осіб як надзвичайно важливий крок у такому процесі. Крім того, будьте певними у нашій прихильності проведенню вільних виборів за участі усіх легітимних політичних кандидатів та партій України. Це є ще одним критично важливим кроком до європейської інтеграції та справою, яку Ваша країна успішно здійснювала у минулому. Сподіваюся, що так буде і під час парламентських виборів у жовтні", - йдеться у листі.

Держсекретар США підкреслила, що ретельно відстежує розвиток подій у справі Ю.ТИМОШЕНКО. "Сполучені Штати Америки розчаровані тим, що Апеляційний суд Києва підтвердив обвинувальний вирок щодо Вас, не розглянувши питань стосовно вибіркового переслідування та здійснення правосуддя, що піднімалися під час судового процесу. Дійсно, наше занепокоєння потім посилилося через раптове рішення перевести Вас до тюремної установи, віддаленої від Києва. Особливо, з огляду на повідомлення про стан Вашого здоров`я", - зазначила Х.КЛІНТОН.

"Нас так само непокоять справи, порушені проти інших колишніх чільних урядових осіб. Рада бачити, що у цей важкий момент Ви продовжуєте підтримувати інтеграцію України до Європейського Союзу та добрі відносини з усіма її сусідами. Демократія та розвиток йдуть поруч. Дозвольте запевнити Вас у зв`язку з цим, що Сполучені Штати Америки і надалі підтримуватимуть прагнення народу України перетворити свою державу в процвітаючу європейську демократію", - заявила Державний секретар США.