Луценко розуміє, чому влада «біситься»

Те, що відбувається навколо екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО є демонстрацією безсилля чинної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у письмовому коментарі, переданому через адвокатів журналістам, екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Те, що твориться навколо Ю.ТИМОШЕНКО – це демонстрація самовпевненого безсилля режиму В.ЯНУКОВИЧА: вони розуміють, що Юлія ТИМОШЕНКО стала центром української політики, що саме вона формує сьогодні порядок денний в Україні, тому вони і бісяться, намагаючись все більше ізолювати лідера української опозиції від суспільства, але результатом цього стає «великий порожняк»», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

В той же час, торкаючись теми перебігу подій з Ю.ТИМОШЕНКО в камері колонії, він зауважив, що його це глибоко непокоїть, але коментувати з цього приводу повинні ті, хто має інформацію з перших вуст, тобто рідні та захисники.