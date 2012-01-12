Опозиція вибрала місце і час для об'єднання

У День Соборності, 22 січня на Софійській площі Києва буде підписано документи про об’єднану опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу народний депутат Сергій СОБОЛЄВ (фракція "БЮТ-Батьківщина").

Він зазначив, що акція розпочнеться 22 січня о 12.30.

За його словами, спочатку відбудеться спільний молебень представників українських церков, а завершиться акція мітингом, на якому «ми приймемо резолюції».

Як сказав С.СОБОЛЄВ, «відбудеться підписання відповідних документів про об’єднану опозицію».