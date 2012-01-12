Алупкінську міськлікарню ліквідували як юридичну особу

Ялтинська міська рада своїм рішенням ліквідувала як юридичну особу Алупкінську міську лікарню, якій у жовтні 2012 року повинно виповнитися 95 років.

Як сказано у рішенні, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, воно прийнято «на виконання Програми економічних реформ України на 2010-2014 рік, розпорядження Ялтинського міського голови від 30 грудня 2011 р. № 774-р і відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Алупкінська міська лікарня повинна бути приєднана до Ялтинської міської поліклініки, а її відділення швидкої допомоги – до Станції швидкої медичної допомоги в Ялті, з передачею всього майна, прав і обов`язків відповідно.

У десятиденний термін від дати ухвалення рішення Ялтинська міськрада доручила голові комісії з припинення діяльності Алупкінської міськлікарні виконати всі формальності, пов`язані з цим рішенням, включаючи публікацію повідомлення в офіційних друкованих ЗМІ. Також голові доручено попередити працівників лікарні про зміну «істотних умов праці», підготувати передавальні акти майна лікарні і подати їх на затвердження Ялтинської міськради.

У свою чергу, Фонду комунального майна Ялтинської міськради доручено внести відповідні зміни до реєстру об`єктів комунальної власності.

Як повідомили УНІАН у самій Алупкінській лікарні, її співробітники обурені ухваленим рішенням і насамперед пов`язують його з тим, що в Алупці «лікарня має єдину нормальну паркову територію на 2 га землі, на якій проведено нові силові лінії, воду і під`їзні шляхи» і державний акт на яку під різними приводами зробити було «неможливо».

Крім того, в лікарні обурені тим, що рішення було ухвалене абсолютно несподівано, без будь-яких попередніх обговорень з її адміністрацією. «Навіть не запросили головного лікаря ні на сесію (Ялтинської міськради), а він 30 років як працює в лікарні, не вручили йому це рішення, а тихо засунули в поштову скриньку», - повідомили в Алупкінській міськлікарні.

На думку лікарів лікарні, медичне обслуговування населення в результаті ухваленого рішення тільки погіршиться, оскільки окрім Алупки вона обслуговує весь західний регіон Великої Ялти - від Фороса до Будмістечка. Ціна питання, за їх словами, - 4 млн. грн. на рік, яких не змогла знайти Алупкінська міська рада для утримання лікарні.

Також у лікарні заявили, що оспорюватимуть прийняте Ялтинською міськрадою рішення.

Як повідомляв УНІАН, учора Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пригрозив міністру освіти Дмитру ТАБАЧНИКУ та міністру охорони здоров’я Олександру АНІЩЕНКУ звільненням, якщо вони не будуть співпрацювати з громадськістю у питанні закриття шкіл та закладів охорони здоров’я.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні Комітету з економічних реформ.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що закривати школи і лікарні в регіонах не можна без згоди громадськості.

«Я звертаюсь до міністрів ТАБАЧНИКА та АНІЩЕНКА: ну наведіть порядок, щоб люди знали своєчасно, за рік, за два, щоб ставились до цього з розумінням, що це робиться заради того, щоб покращити умови чи лікування людей, чи навчання дітей», - сказав Президент.