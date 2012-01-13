Свобода: треба розвивати села, а не пускати чужих землевласників

У Харкові активісти Всеукраїнського об’єднання «Свобода» пікетували облдержадміністрацію з вимогою відкликати з Верховної Ради України проект закону про ринок земель.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 активістів зібралися перед Будинком рад з символікрю ВО «Свобода» і транспарантами «Торгівля землею = торгівля Україною», «Пам’ятай чужинець! Тут господар – українець», «Земельних торгашів із Верховної Ради – під суд», «Торгувати українською землею можуть тільки окупанти».

За словами голови Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігоря ШВАЙКИ, «Свобода» вимагає від Харківської облдержадміністрації невідкладно звернутися до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України із закликом терміново відкликати проект Закону України «Про ринок земель», який винесено на розгляд парламенту, а також забезпечити проведення всеукраїнського референдуму, на якому громадяни вирішать питання про можливість запровадження ринку землі.

На думку І.ШВАЙКИ, внаслідок введення ринку земель державні землі будуть викуплені іноземцями.

«Наша позиція є незмінною: ми виступаємо за те, щоб земля була в державній власності, або у власності тих, хто її отримав під час розпаювання. Треба розвивати території, тобто села, селища, а не запускати через державні механізми на ринок операторів з Китаю, Франції, арабських країн, які просто знищують наші села. Як тільки заходить великий оператор на територію села, як правило, воно перестає існувати», - сказав І.ШВАЙКА.

Активісти «Свободи» перед Будинком рад провели театралізовану виставу «Хто і за скільки продає українську землю», під час якої за різну валюту продавалася земля.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

Цим законом мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачено продовжити до 2013 року.

Парламент цього тижня планував розглянути цей законопроект у другому читанні, однак опозиційні фракції виступили проти.

11 січня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив профільному парламентському комітету остаточно опрацювати текст законопроекту про ринок земель для винесення його на розгляд парламенту у другому читанні.

Під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшло 1035 пропозицій, з яких враховано 411.