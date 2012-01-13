Експерт вважає, що виносити сміття з БЮТ - працювати на інтереси влади

Публічне озвучування керівництвом БЮТ своїх внутрішніх розбірок працює на інтереси влади і може привести до розділення опозиційного електорату. Про це в коментарі УНІАН заявив директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

На його думку, останні події в БЮТ свідчать про відсутність реального лідера блоку. «Я думаю, що все, що на сьогодні відбувається в БЮТ, – це наслідок того, що немає лідера. Немає людини, котра змогла б вибудовувати баланси інтересів усередині партій, фракції і блоку. В результаті, ми бачимо приєднання до «Батьківщини» «Народної самооборони», але ситуація щодо окремих партій, зокрема й ПРП, залишається незрозумілою. Ми не чуємо реакції на пропозицію Юлії ТИМОШЕНКО щодо виборів, я маю на увазі єдиний список», – зазначив В.ФЕСЕНКО.

Політолог також додав, що публічне озвучування розбірок є сигналом того, що керівництво БЮТ неспроможне підтримати єдність блоку. «Незрозуміла ситуація з УСДП, яку очолила Наталія КОРОЛЕВСЬКА. Коли їй оголосили догану, то в багатьох виникло запитання: чому саме їй і ще двом депутатам? (Напередодні в ЗМІ з посиланням на джерела з`явилася інформація про те, що на засіданні фракції БЮТ 10 січня були винесені суворі догани трьом народним депутатам за порушення фракційної дисципліни – Н.КОРОЛЕВСЬКІЙ, Гарегіну АРУТЮНОВУ і Вадиму ТРОФІМЕНКУ – УНІАН). Було б зрозуміло, якби оголосили догану тим БЮТівцям, які голосували за якісь законопроекти разом з фракцією Партії регіонів. А за відсутність на засіданнях... Чому тоді ЖЕВАГО не оголосили догану, який на засіданнях взагалі не з`являється?», – підкреслив експерт.

На жаль, за словами політолога, такі рішення, які озвучуються публічно, це сигнал про те, що нинішнє керівництво фракції на перше місце ставить з`ясування стосунків з окремими членами, а не підтримку єдності. «Це викликає подив. Як це не сумно, але така позиція працює на інтереси влади. Вона посилює внутрішні суперечності в БЮТ і, по суті справи, виштовхує окремих депутатів з фракції. Це підтверджують і окремі коментарі про те, що слідом за доганою може бути виключення з фракції», – заявив В.ФЕСЕНКО.

У той же час, відповідаючи на запитання, чи може це свідчити про можливий розвал БЮТ, політолог заявив, що це один з малоймовірних сценаріїв. «Я б не став робити таких апокаліптичних прогнозів. Якщо керівництво БЮТ продовжуватиме діяти таким чином, то розвалу, може, і не буде. Буде, скоріше, розбрід і хитання, відколи, коли депутати йтимуть самі. Приклад цьому – Роман ЗАБЗАЛЮК. Коли депутати розумітимуть, що в них немає перспективи опинитися в списку, що їх не підтримають по мажоритарці, то самостійно шукатимуть шляхи вирішення свого політичного майбутнього», – сказав В.ФЕСЕНКО.

На його думку, найбільша проблема керівництва БЮТ у тому, що їм треба втримати електорат, який створювала Ю.ТИМОШЕНКО. «Члени фракції змушені або діяти поодинці, або їх, як Н.КОРОЛЕВСЬКУ, – виштовхуватимуть з БЮТ, адже керівництво в ній бачить потенційного конкурента. А якщо зараз буде внутрішня конкуренція між партіями – засновницями блоку, то це буде роздроблення електорату», – вважає експерт.

БЮТ повинен думати про стратегію блоку на парламентських виборах – буде єдиний список або партії підуть окремо. «На мою думку, Олександр ТУРЧИНОВ і Андрій КОЖЕМ’ЯКІН мають не стільки з`ясовувати стосунки з Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ, скільки шукати баланси інтересів між усіма партіями, що входять у БЮТ, і баланс інтересів між ключовими фігурами, котрі є членами блоку», – зазначив В.ФЕСЕНКО.