Європа прямим текстом заявляє, що готова бути третьою

Комісар Євросоюза з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР вважає, що Україна, укладаючи будь-які нові угоди з Росією в галузі енергетики, має поважати свої зобов’язання, взяті при приєднанні до угоди про Енергетичне співтовариство.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, про це Г.ЕТТІНГЕР заявив сьогодні в ході телефонної розмови з міністром енергетики України Юрієм БОЙКОМ.

“Це важливо як для енергетичної безпеки та незалежності України, так і тому, що розділ про енергетику в Угоді про асоціацію ЄС-Україна (включаючи глибоку та всебічну зону вільної торгівлі) побудований на цих зобов’язаннях”, - йдеться у повідомленні прес-служби Єврокомісії.

“ЄС бажає, якщо цього хочуть Україна та Росія, вступити до тристоронніх консультацій щодо транзиту газу у будь-який час. Комісія залишається готовою продовжувати як активну підтримку реформ українського енергетичного сектора, так і модернізовувати інфраструктуру з транзиту газу в Україні, щоб забезпечити її збереження як ключової частини Панєвропейської енергетичної мережі”, - цитує прес-служба Г.ЕТТІНГЕРА.

Комісар ЄС зазначив, що разом з українським міністром вони узгодили спільну стратегію подальшої інтеграції українського енергетичного ринку в ЄС і негайно планують розпочати роботу над її реалізацією. При цьому Г.ЕТТІНГЕР пообіцяв залишатися у контакті з Ю.БОЙКОМ щодо розвитку переговорного процесу з Росією про постачання газу.

У свою чергу, Ю.БОЙКО запевнив комісара ЄС у тому, що результат переговорів з Росією не призведе до переривань у постачаннях російського газу до Європи.

Як повідомляв УНІАН, Україна 1 лютого 2011 року набула повноправного членства в Енергетичному співтоваристві.

У рамках членства в Енергетичному співтоваристві Україна має підвищувати ефективність функціонування внутрішніх ринків, перш за все, ринків електроенергії та газу шляхом впровадження відповідного законодавства Євросоюзу.

Зараз Київ і Москва ведуть переговори про перегляд газових контрактів, підписаних на початку 2009 року, з метою зменшення ціни російського газу. Водночас, результатів під час переговорів досягти поки не вдалося.