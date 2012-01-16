До Тимошенко не пустили депутаток

Депутатки Ольга Боднар та Олена Шустік не змогли відвідати Юлію Тимошенко у Качанівській виправній колонії.

Про це "Українській правді" розповіла прес-секретар Тимошенко Марина Сорока.

За її словами, Шустік і Боднар пустили тільки у двір колонії, "фактично провели екскурсію".

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні був запланований візит до колонії народного депутата Ольги БОДНАР та народного депутата, заступника голови фракції «БЮТ – Батьківщина» Олени ШУСТІК.

За словами заступника голови Харківської обласної організації політичної партії «ВО «Батьківщина» Валерія ДУДКА, народні депутати отримали відповідні дозволи на відвідування виправного закладу.