Бойко та Міллер «конструктивно» поспілкувалися

Сьогодні, 17 січня, в Москві пройшла робоча зустріч міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКО з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля України, переговори української та російської сторін пройшли в конструктивному руслі. Сторони обговорили питання співпраці в газовій сфері.

Ю.БОЙКО і О.МІЛЛЕР домовилися продовжити переговори у сфері закупівель і транзиту російського газу до повної реалізації принципових домовленостей, досягнутих керівництвом двох країн.

У свою чергу, у ВАТ «Газпром» також зазначають, що переговори голови правління компанії Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА пройшли конструктивно й будуть продовжені.

«Сторони домовилися продовжити консультації й переговори про співпрацю в газовій сфері відповідно до домовленостей керівників двох країн наприкінці 2011 року», - йдеться в повідомленні.