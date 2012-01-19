Податкова обслужить великий бізнес за вищим розрядом

Державна податкова служба України (ДПСУ) створила центральний офіс з обслуговування великих платників податків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, відповідний наказ (№ 45 від 17 січня 2012 року) підписав голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

«Використовуючи успішні світові практики роботи з великим бізнесом, ми робимо черговий крок до перетворення податкової на сервісну службу високої якості. Для користувачів загальнонаціонального офісу працюватиме принцип «all inclusive» - тут буде зібрано кращих фахівців, введено новітні сервісні послуги», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

Таким чином, розпочатий перший етап переведення великого бізнесу на обслуговування в центральний офіс з обслуговування великих платників податків. Дослідження департаменту фінансів Міжнародного валютного фонду свідчить: такі кроки значно поліпшують процедури адміністрування податків і зборів для бюджетоутворюючих підприємств, зокрема ПДВ, повідомляються у ДПСУ.

Податківці відзначають, що зараз змінюються функції регіональних інспекцій з обслуговування великих платників. Водночас на період адаптації всі 11 територіальних відділень по роботі з великими платниками податків залишаться на місцях.