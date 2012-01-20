Янукович сьогодні піде в музей
11:40, 20 січня 2012Політика
1685 0
У планах Президента також - СБУ
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ представить в.о. голови Служби безпеки України особовому складу відомства.
Як повідомляє прес-служба глави держави, також сьогодні він відвідає історико-меморіальний музей Михайла Грушевського.
Як повідомляв УНІАН, 18 січня Президент призначив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО міністром фінансів, звільнивши його з посади голови СБУ.
19 січня В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про призначення тимчасово виконувачем обов`язки голови СБУ Володимира РОКИТСЬКОГО, який обіймає посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter